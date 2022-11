Estinnes : une motion contre le permis de détention d’animaux

Depuis le 1er juillet dernier, le permis de détention d’animaux est entré en vigueur en Wallonie et a déjà fait couler beaucoup d’encre. Dans sa séance de lundi dernier, le conseil communal d’Estinnes a voté une motion contre ce permis, estimant que cela demandait trop de tracas administratifs. "Actuellement, 37 personnes en Wallonie sont officiellement déchues du permis de détention d’animaux et on oblige à 4 millions de Wallons d’obtenir un permis pour pouvoir acheter un poisson rouge…", s’est expliquée en séance Aurore Tourneur, bourgmestre d’Estinnes. "On acte dans cette motion la charge administrative excessive que représente la mise en place de permis. On y sollicite également une réflexion de la part des autorités wallonnes quant au fait notamment de savoir si cela reste opportun, la mise en place d’un système de délivrance de l’extrait du fichier central de la délinquance environnementale le plus adéquat possible tant pour le citoyen que pour l’administration au regard de l’objectif poursuivi."

Motion envoyée aux ministres

La motion votée par le conseil communal estinnois demande également de "s’interroger sur l’adéquation entre l’obligation de solliciter cet extrait et la volonté de résoudre la problématique de la maltraitance animale, particulièrement dans un souci de simplification administrative (public-cible, contrôle orienté), d’acter dès lors que la délivrance de l’Extrait du Fichier Central de la Délinquance Environnementale représente actuellement une charge administrative excessive pour les autorités communales."

La motion sera envoyée à la Ministre de l’Environnement Céline Tellier mais aussi à la ministre de la Simplification administrative Valérie De Bue ainsi qu’au ministre régional des Pouvoir Locaux Christophe Collignon et au département du bien-être animal de l’Union des villes et des communes et aux autres communes de Wallonie.