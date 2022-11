Une plantation de près de 1000 plants de cannabis découverte dans une habitation de La Louvière

La plantation occupait l’étage et le grenier d’une petite habitation de la rue du Hocquet

Ce mercredi matin, la police judiciaire de Mons est intervenue dans une habitation de la rue du Hocquet. Selon nos confrères de Sudinfo, elle y a notamment découvert une plantation de cannabis et les locataires de la petite maison étaient en pleine récolte au moment de leur arrestation.

Des dizaines de kilos de marijuana y auraient été également découverts et un individu, d’origine albanaise, a été arrêté et emmené devant le juge suite à la descente et un autre individu serait activement recherché. Toujours selon nos confrères de Sudinfo, une enquête avait mené les policiers jusqu’à une habitation de la rue du Hocquet dans laquelle ils ont trouvé une plantation de cannabis de près de 1000 plants qui occupait l’étage ainsi que le grenier.