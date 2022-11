Le plan grand froid est activé à La Louvière

Le plan grand froid louviérois a ainsi débuté ce 1er novembre et s’étendra jusqu’au 31 mars 2023 avec possibilité de prolonger si nécessaire. Durant cette période, un dispositif adapté sera mis en place avec renforcement du personnel permettant de répondre aux besoins urgents des personnes en détresse sociale via un accueil 24h/24 possible et un travail d’accroche en rue afin d’établir un contact direct.

Pour aider les personnes les plus fragiles, le CPAS, la Ville de La Louvière ainsi que plusieurs partenaires proposent diverses solutions pour cet hiver.

Tout d’abord, citons l’abri de nuit "le Tremplin" de l’asbl Picardie Laïque situé rue de la Mutualité 41 qui dispose de 16 lits dès 21h (infos au 064/548445). Pour un abri de jour, "l’Étape", de la même asbl accueille au 107 rue Edouard Anseele une quinzaine de personnes en semaine comme le week-end (infos au 064/226207).

Toujours de jour, le bar à soupe de la Croix Rouge La Louvière-Le Roeulx ouvre ses portes dans les préfabriqués du home Le Laetare du lundi au vendredi entre 11 et 14h.

En outre, le CPAS prévoie un renforcement du dispositif déjà en place en fonction des conditions météorologiques et de l’importance de la demande. De plus, le Relais Santé du CPAS augmentera ses prestations en rue et dans les différentes structures d’accueil avec une infirmière et une consultation médicale de Médecins du Monde tous les jeudis entre 9 et 12h.

Ponctuellement, le Relais Social du CPAS louviérois pourra procéder durant les mois d’hiver à des actions périphériques en collaboration avec l’ensemble des partenaires comme des distributions de vêtements, de soupe, de colis alimentaires, de couvertures etc... Et le CPAS de rappeler que "toute personne en difficulté peut demander de l’aide au CPAS qui apporte, selon le type de demande, des solutions directes à des soucis quotidiens : problème de déplacement, prêt de chauffages d’appoint, de vêtements chauds…"

Le Relais social Urbain du CPAS louviérois dispose en plus d’une équipe d’éducmobiles dont la mission principale est d’aller à la rencontre de toute personne se trouvant en errance dans la rue et veiller à impulser une dynamique d’accroche. Ils aident également les personnes en difficulté dans leurs démarches administratives relatives à un logement.