Movember au CHR Haute Senne de Soignies : la mobilisation est de mise

À peine octobre rose terminé, vient maintenant le temps de sensibiliser à d’autres pathologies, masculines cette fois : le cancer de la prostate et le cancer des testicules. "En moyenne, le genre masculin décède 4,5 années plus tôt que le genre féminin. En cause, de nombreuses maladies spécifiquement masculines, le manque de dépistage mais aussi, un taux de suicide plus élevé chez les hommes" précise un communiqué du CHR Haute Senne. "Le mouvement Movember souhaite sensibiliser à ces pathologies, et le CHR Haute Senne de Soignies est de la partie"

L’impact qu’ont le cancer de la prostate et le cancer des testicules sur l’espérance de vie est considérable, le cancer de la prostate étant le deuxième cancer le plus répandu chez les hommes dans le monde et la Belgique ne fait pas exception. "En Belgique, la mortalité annuelle due au Cancer de la prostate est de plus de 1500 patients et un homme sur dix risque d’être atteint d’un cancer de la prostate. Permettre de détecter ces maladies à temps demande des contrôles réguliers et une surveillance générale de la santé qu’encore trop peu d’hommes mettent en place. De plus, le rôle de la prostate est encore très peu connu. Le cancer des testicules est moins fréquent mais touche une population plus jeune et, comme le cancer du sein chez la femme, peut être détecté par une simple palpation."

Conscient de ces enjeux, le service d’urologie du CHR Haute Senne a souhaité participer à ce mois de sensibilisation. Le 20 novembre 2022, de 11h à 15h, le hall d’entrée de l’hôpital sera utilisé pour participer à l’information des patients : stands d’infos sur les maladies masculines, rencontre avec les professionnels de la santé et même… une prostate géante, pour lever le tabou sur ces maladies qui peuvent être soignées si détectées assez tôt.