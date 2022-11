Accueil Régions Centre Les forains inquiets à La Louvière : "la crise énergétique pourrait nous causer beaucoup de tort" La foire d’automne est de retour dès ce 5 novembre à La Louvière mais l’inquiétude règne parmi les forains qui sont confrontés comme tout le monde à la crise énergétique et à la baisse du pouvoir d’achat. Thomas Donfut Anthony Mastrovalerio reste inquiet de la situation pour lui et ses collègues forains. ©MICHEL TONNEAU

C’est sur la place Maugrétout que stands de pêche au canard, de tir, luna-parks et autres autos-scooters s’installeront dès dimanche prochain à La Louvière. Mais de tels stands consomment beaucoup d’électricité et par les temps qui courent, on pourrait imaginer que les forains hésitent à s’installer. "Heureusement, en règle générale, les tarifs d’installation n’ont pas évolué par rapport aux autres années mais cela pourrait changer", nous a confié Anthony Mastrovalerio, vice-président...