La Louvière : les résidents de la Maison de Repos les Buissonnets se mobilisent pour Viva for Life

Il y a quelques mois, La Résidence Les Buissonnets, l’une des maisons de repos du Pôle Senior du Groupe Jolimont, située à La Louvière, s’est lancé un challenge : récolter 5 000 € au bénéfice de Viva For Life, la grande opération pour les enfants de 0 à 6 ans vivant en Belgique sous le seuil de pauvreté. En juillet dernier, les résidents ainsi que les membres du personnel des Buissonnets ont ouvert une cagnotte au profit de Viva For Life. En vue de récolter un maximum d’argent pour cette association, ils se sont lancé 10 défis.

Qui dit 10 défis, dit 10 paliers Afin que les résidents se sentent impliqués, les membres du personnel ont déterminé les défis en mettant en avant les activités collectives quotidiennes : la gymnastique, l’atelier tricot, l’atelier de menuiserie, etc. Dès qu’un montant du palier est atteint, les résidents se réunissent et réalisent le défi tous ensemble. Au-delà de ces activités, cette initiative créée de la solidarité, du partage et du plaisir. Actuellement, la cagnotte s’élève à plus de 2 700 €. Celle-ci sera clôturée début décembre.

Vous souhaitez soutenir les Buissonnets ? Suivez le lien vers la page de la collecte des dons. Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire.