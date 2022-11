Écran géant à Montignies-lez-Lens pour suivre les Diables Rouges : "ce n’est pas nous qui devons payer les pots cassés"

Dès le 20 novembre prochain débute la controversée Coupe du Monde au Qatar. Si de nombreuses villes qui organisent habituellement un écran géant ont jeté l’éponge non seulement à cause des conditions météo hivernales mais aussi à cause de données éthiques liées aux conditions de travail des ouvriers qui ont bâti les stades, certains ont décidé de persévérer.

C’est le cas du club de balle pelote l’Espoir à Montignies-lez-Lens qui organise un écran géant lors de chaque événement concernant les Diables Rouges et qui ne dérogera pas à la tradition cette année. "On a loué un hangar qui d’ordinaire stocke des pommes de terre et qui est bien isolé ce qui nous permettra de ne pas devoir le chauffer", nous explique Valentin Ergot, président du club. "Il devrait faire entre 15 et 16° à l’intérieur ce qui est raisonnable. Notre facture énergétique ne va donc pas exploser. Mieux, allumer un écran de 12m² coûtera moins cher et représentera un plus beau geste pour la planète que 300 écrans de télé à la maison."

Lorsque s’est posée la question de savoir si l’écran géant devait être installé, le comité du club n’a pas hésité. "Soyons clairs, cette Coupe du Monde au Qatar est un non-sens de même que d’organiser des compétitions de ski en plein désert. Mais ce n’est pas à notre niveau que nous devons payer les pots cassés des décisions prises dans les hautes sphères internationales. Nous, modeste club de sport, avons aussi un certain rôle social à jouer et les Diables Rouges continuent d’intéresser les gens et suscitent encore une certaine ferveur."

L’année dernière, lors de l’Euro, le club avait également organisé un événement similaire mais cela ne s’était pas trop bien passé. "Cela avait même été un fiasco total. On était obligé par les normes sanitaires de servir les gens à table de quatre personnes maximum. On a travaillé à perte mais cela ne nous a pas empêchés de nous relancer dans l’aventure pour cette Coupe du Monde malgré les polémiques qui, je le rappelle, ne nous appartiennent pas."

Ne disposant pas d’un espace suffisant sur Montignies-les-Lens, les matches des Diable Rouges seront donc diffusés dans le hangar de la ferme Dupont situé sur la commune voisine de Jurbise, rue des Masnuy 163. La finale ainsi que peut-être une demi-finale pourraient également être diffusées. Plus d’infos sur le site du club.

Rendez-vous le 23 novembre pour le premier match des Diables Rouges contre le Canada.