Gault et Millau 2023: Voici le palmarès dans la région du Centre

Gault&Millau a présenté la vingtième édition du Guide belge devant un public de plus de mille cinq cents restaurateurs, journalistes et partenaires. Une année durant, les inspecteurs anonymes du guide ont parcouru les plus belles adresses de notre pays afin de compiler un guide contenant plus de 1380 adresses, pas moins de 125 nouvelles adresses et 168 hausses.

Certains restaurants du Centre, désormais célèbres tirent leur épingle du jeu :

Cul de Poule (Binche) : 12/20

La Fermette des Pins (Buvrinnes) : 13/20

Sotto Il Ponte (Couillet) : 12/20

Le Pilori (Ecaussinnes-Lalaing) : 16/20

Céma Passion (La Louvière) : 14,5/20

Le Petit Cellier (Manage) : 13/20

Bell’Arrivo (Ronquières) : 12/20

Au Gré du Vent (Seneffe) : 16/20

Le Bouchon et l’Assiette (Soignies) : 15/20

L’Embellie (Soignies) : 13,5/20

La Fontaine Saint-Vincent (Soignies) : 12/20

Le Metro (Strépy-Bracquegnies) : 13/20

Le guide papier n’est pas encore enterré ! Malgré le succès du guide numérique, Marc Declerck, CEO de Gault&Millau, est fier de souligner que Gault&Millau, avec 30.000 exemplaires en prévente, reste de loin le leader belgo-luxembourgeois dans ce secteur. Pour cela, il remercie une nouvelle fois les partenaires fidèles qui permettent la réalisation du guide, ainsi que toute l’équipe du Gault&Millau qui travaille chaque jour à rendre le guide le plus réaliste et objectif possible.

L’édition 2023 du guide Gault&Millau sera disponible en librairie cette semaine au prix de 34 euros. Il peut également être commandé sur shop.gaultmillau.be. Le site www.gaultmillau.be vous permet de rechercher des restaurants en fonction de différents critères.