Le champion cycliste Claudio Chiapucci était à La Louvière pour les 25 ans du club de cyclo-tourisme le CLAC

Ce week-end, le club de cyclo-tourisme du CLAC (Amicale Cyclo-touriste Club de La Louvière) célébrait ses 25 ans et pour l’occasion, les membres de son comité ont invité un grand nom du cyclisme professionnel qui a accepté l’invitation.

Claudio Chiapucci a été professionnel entre 1985 et 1998. Pur grimpeur, il a remporté pas moins de 6 maillots distinctifs dans les trois grands Tour. Il y a également remporté trois étapes en plus de classiques comme Milan-San Remo et la classique de San Sebastian. Et ce week-end, il était à La Louvière. "Pour le club, c’est un véritable honneur", nous a expliqué Fabien Rouzé, membre du CLAC. "En fait, l’amitié entre Claudio Chiapucci et le club date de plusieurs années. Le CLAC avait l’habitude de se rendre à Rimini pour des balades cyclos et se rendaient toujours dans le même hôtel tenu par un ami proche de Claudio. Au fil des années, des liens d’amitié se sont créés et il était logique que le club l’invite, au même titre que le patron de l’hôtel, à La Louvière pour les 25 ans du club."

Après avoir participé au banquet anniversaire le samedi, le champion italien a participé à une balade cyclo de 60 kilomètres dans la région. "J’ai pu échanger quelques mots avec lui et c’est quelqu’un de très sympa qui ne prend personne de haut et qui, comme beaucoup d’Italiens, est très affable et aime parler avec les mains. Il évolue toujours aujourd’hui dans le milieu du cyclisme en tant que représentant de différentes marques."

Pour terminer en beauté son escapade louviéroise, Claudio Chiapucci est passé par le restaurant du centre-ville Il Passatore dont le patron est un ancien coureur professionnel.