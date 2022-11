Depuis la rentrée scolaire, le guichet énergie/logement de la Ville de La Louvière tourne à plein régime. Rien qu’en septembre, le guichet a reçu 200 demandes d’aides et la tendance poursuit son ascension en octobre. "Sans aucun doute, les demandes d’aide de la part du guichet énergie augmentent à cause de la crise énergétique en cours", nous explique Charlotte Verlinden, conseillère en rénovation énergétique pour le guichet énergie/logement. "Nous recevons beaucoup de personnes qui cherchent des conseils pour réduire leurs factures énergétiques sur le long terme. Nous pouvons conseiller les personnes sur tout ce qui peut les aider à réaliser leurs projets et même les accompagner dans leurs démarches administratives à effectuer pour que leurs travaux ou leurs projets se réalisent dans les plus brefs délais. Nous pouvons également guider les demandeurs vers des prêts avantageux dont ceux à 0 % de la Région Wallonne ou aider les citoyens à choisir le meilleur fournisseur d’énergie pour leur foyer."

Car, aussi contradictoire que cela puisse paraître, pour économiser de l’argent, il faut… en investir. "Mais parfois, pas autant que l’on pourrait le penser. Par exemple, concernant le placement de panneaux photovoltaïques, il est beaucoup moins coûteux aujourd’hui qu’auparavant et l’investissement réalisé peut être rentabilisé beaucoup plus rapidement vu le coût de l’énergie qui ne cesse d’augmenter. Ainsi, si auparavant il fallait entre 7 et 8 ans pour rentabiliser une installation, il n’en faut plus que deux ou trois aujourd’hui."

Salubrité, logements inoccupés, cadastre, urbanisme,… les matières gérées par le guichet logement/énergie sont nombreuses. "Nous formons une équipe de quatre personnes et nous dispatchons les demandes des citoyens vers les différents services en fonction de la matière abordée."

Le guichet énergie/logement n’est cela dit pas un guichet à proprement parler ouvert tous les jours. Pour bénéficier de ses conseils, il faut prendre rendez-vous au 0471/664.623.