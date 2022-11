Grève nationale : des perturbations sont aussi prévues dans la région du Centre

Le contexte économique actuel ne laisse plus le choix aux syndicats. Pour se faire entendre, il faut manifester. Et si la grève de ce mercredi décidée en front commun par la CSC et la FGTB est bel et bien nationale, la région du Centre ne sera pas épargnée.

Ainsi, les bus, écoles, hôpitaux et autres services publics seront perturbés. Les TEC ont ainsi déjà annoncé des perturbations sur tout le réseau et invite les voyageurs à "trouver un moyen alternatif de transport". Une information confirmée à nos confrères de Sudinfo par Ahmed Ryadi, secrétaire régional pour la FGTB.

Le réseau ferroviaire sera également impacté. La SNCB indique ainsi sur son site Internet qu’environ un train sur quatre ne circulera pas.

Concernant la collecte des ordures ménagères, des piquets sont prévus sur les sites de Manage, Cuesmes et Havré et il ne faudra pas compter sur une quelconque collecte. Déjà impactée lors des deux derniers mouvements de grève à Manage, la commune d’Estinnes, entre autres, sera donc de nouveau impactée. Les parcs à container laisseront également leurs portes closes ce mercredi.

Dans l’enseignement aussi, les différentes écoles de la région seront fortement perturbées mais la plupart des écoles organisent un service de garderie.

Toujours selon Sudinfo, les centres commerciaux, y compris celui du Cora La Louvière ainsi que d’autres enseignes de supermarchés de la région seront fermés ce mercredi.

Enfin, le bon fonctionnement des hôpitaux de la région sera également mis à mal par la grève nationale si ce n’est qu’un service minimum y sera organisé. Au CHU Tivoli, l’entièreté des rendez-vous ont été annulés et l’hôpital fonctionnera "comme un week-end". Du côté de Jolimont tous les rendez-vous n’ont pas été annulés mais les services tourneront au ralenti.