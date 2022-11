Le Pont capitte à Houdeng désormais équipé d’un portique

Jonction routière importante reliant Houdeng à La Louvière et surplombant le canal du Centre historique, le Pont Capitte fait l’objet d’une surveillance de la part des experts du Service public de Wallonie (SPW), en charge de la gestion de l’ouvrage.

Ce n’est un secret pour personne : le Pont Capitte est vieillissant et le SPW envisage son remplacement en raison d’une diminution de la résistance de sa structure.

"Depuis 2019, une interdiction aux véhicules de plus de 7,5 tonnes était d’application, exceptée pour les bus TEC et les services de secours, malheureusement trop peu respectée", a communiqué la Ville de La Louvière.

Face aux menaces de fermeture du pont par le SPW, la Ville a donc proposé le placement de portiques garantissant le respect de cette mesure. "Ces portiques sont installés de part et d’autre du pont et limiteront l’accès aux véhicules de plus de 2,25 mètres de hauteur. Les bus TEC et les services de secours disposeront de commandes à distance pour accéder au passage."

Une signalétique adaptée sera mise en œuvre afin d’avertir en amont les conducteurs de ces dispositions.

Afin de garantir une utilisation la plus longue possible du pont, le SPW a en outre informé la Ville qu’il placera prochainement des étançons sous la structure.