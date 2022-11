Boucle du Hainaut : le rapport Westermann confirme que le courant alternatif doit être privilégié

La Boucle du Hainaut, c’est ce projet de grande envergure qui consiste en la réalisation d’une liaison à haute tension longue de 84 km traversant 14 communes hennuyères entre Avelgem et Courcelles pour pouvoir notamment amener l’électricité éolienne produite en Mer du Nord vers le Hainaut.

Ce mardi, le député Laurent Devin a interrogé le Ministre Borsus sur les suites de ce dossier qui est loin de faire l’unanimité de nombreux citoyens réunis dans un groupe de contestation. "Ce projet d’une importance primordiale pour les habitants du Centre et de la province du Hainaut et est conduit en parallèle du projet Ventilus en Région flamande", a commenté Laurent Devin dans un communiqué. "Tous les deux concernent l’acheminement et la distribution d’énergie en lien notamment avec le chantier de l’île énergétique nommée "Princesse Elisabeth". Lors d’une précédente commission, j’avais interrogé le Ministre Borsus sur les suites concernant du dossier. Il avait alors annoncé attendre les résultats d’une enquête menée par le Professeur Westermann."

Ce mardi, en réponse au député-bourgmestre Laurent Devin, le Ministre a annoncé avoir reçu ce jour même le fameux rapport Westermann qui ne concerne que la partie flamande de la ligne. "Celui-ci confirme apparemment les avis déjà exprimés par les experts précédents à savoir qu’il est nécessaire de privilégier le courant alternatif comme seule option valable, au courant continu."

Privilégier le courant alternatif voudrait dire que l’option de la voie aérienne serait privilégiée. Logique pour l'asbl Revholt qui ne met pas en cause le rapport pour autant. "Nous demandons depuis longtemps que la faisabilité de ce projet soit analysée dans son ensemble de la côte à Courcelles et non pas morceau par morceau", explique Olivier Trigallez de l'asbl Revholt. "Nous ne remettons pas en cause les différents projets établis jusqu'ici mais demandons une globalisation plutôt qu'un morcellement du projet."

Le Ministre Borsus a précisé qu’il allait prendre connaissance de l’ensemble du rapport, se concerter avec son équipe cette semaine, consulter l’administration la semaine prochaine et ensuite concerter son homologue flamande Zuhal Demir.

Il pourra prendre alors une décision qu’il annonce dans les semaines à venir.