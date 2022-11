Braine-le-Comte : La lutte contre les dépôts sauvages aux abords de champs au cœur d’une campagne de sensibilisation

La lutte contre les dépôts sauvages s’intensifie à Braine-le-Comte. Du 7 au 25 novembre, la ville participera, comme 14 autres communes en Wallonie, à la seconde édition de l’opération “Champs et Pâturages plus propres”, proposée par Be WaPP en collaboration avec la FWA et la FUGEA. L’objectif de cette campagne de sensibilisation est de rappeler aux citoyens l’importance de ne pas jeter ses déchets par terre et, a fortiori, aux abords des champs et pâturages de nos agriculteurs. Une action coordonnée à Braine-le-Comte par l’Agence de Développement Local (ADL) et la Cellule Environnement de la Ville.

"Deux agriculteurs brainois (Pierre de la Ferme des 14 Bonniers et Benoit de la Ferme Saint Hubert) se sont portés volontaires pour devenir les visages de la campagne et accueillir des panneaux de sensibilisation grandeur nature le long de leurs champs à la rue du Flament, la rue de la Libération, le Chemin des Carmes et la rue d’Horrues. En parallèle, des Ambassadeurs de la Propreté bénévoles (Gauthier, Héléna, Ludovic et Maude) sont également associés et se sont engagés à ramasser les déchets aux abords des champs concernés", indique la Ville de Braine-le-Comte.

Les panneaux placés mettent donc en action des personnes réelles, qu’il s’agisse de l’agriculteur ou de l’Ambassadeur de la Propreté, ce qui participe à l’ancrage local de la campagne de sensibilisation et en fait véritablement la spécificité. Tandis que l’agriculteur indique sur le premier panneau le type de culture qu’il pratique ou d’animaux qu’il élève, le second panneau représentant l’Ambassadeur de la Propreté assène un message sans équivoque "Pas vos déchets !".

"Cette association de deux acteurs locaux permet non seulement de mesurer la quantité de déchets présents au sol mais également de sensibiliser les automobilistes et les marcheurs. En effet, il est important que chacun se rende compte qu’un déchet jeté est un déchet qui devra être ramassé", poursuit la Ville de Braine-le-Comte.

S’il est important de travailler là où sont jetés les déchets, il est également primordial de travailler en amont et de sensibiliser les clients aux endroits où sont achetés les produits susceptibles de devenir des déchets sauvages. C’est pourquoi la campagne sera également visible dans les commerces locaux par le biais d’affiches et d’outils de communication. "Avec plus de 75 % de terres agricoles sur l’entité, participer à cette opération était une évidence et nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés à la suite de l’appel à projets", développe Léandre Huart, échevin de l’Environnement de Braine-le-Comte. "Cette campagne de sensibilisation est en effet essentielle. Les inciviques qui abandonnent des déchets près des champs ne se rendent pas compte du danger potentiel que cela représente, tant pour les cultures qui risquent d’être contaminées que pour le bétail qui pourrait les ingérer."

Du 17/10 au 24/10 : Les Ambassadeurs de la Propreté ont parcouru les abords des champs et prairies des agriculteurs pour les rendre plus propres et permettre une analyse quantitative et qualitative des déchets collectés. Du 07/11 au 20/11 : Les panneaux de sensibilisation placés en bordures des champs et prairies sensibiliseront les automobilistes, marcheurs… au respect du travail des agriculteurs, de l’engagement des Ambassadeurs et par voie de conséquence de la propreté publique. Des affiches sont également visibles dans les commerces afin de sensibiliser les consommateurs. Du 21/11 au 28/11 : Un panneau comportant un message axé sur les amendes qui sont d’application pour tout abandon de déchets dans l’espace public viendra compléter les deux panneaux précédents.

D’autres villes et communes participent à cette action. Faimes, Merbes-le-Château, Mons, Sombreffe, Berloz, Pepinster, Fosses-la-Ville, Braine-le-Comte, Péruwelz, Dour, Ath, Courcelles, Thuin, Les Bons Villers et Soignies se sont en effet joints à Braine-le-Comte.