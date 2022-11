Des œufs balancés sur la façade d’Olivier Destrebecq (MR) pendant la manifestation syndicale : "un comportement honteux d’un autre temps"

Ce mercredi matin avait lieu dans le centre-ville louviérois une manifestation dans le cadre de la grève générale. Alors que le cortège touchait à sa fin, les militants se sont retrouvés dans la rue Warocqué, juste en face du domicile d’Olivier Destrebecq, conseiller communal MR et auraient balancé des œufs dans la façade de ce dernier. "C’est vraiment un comportement honteux et d’un autre temps", nous a confié le conseiller communal. "Je comprends leurs revendications qui touchent toute la population mais cela ne justifie pas de tels actes. S’ils l’avaient voulu, ils auraient pu sonner à ma porte et j’aurais dialogué avec eux avec plaisir mais ils ne l’ont pas fait. Ce n’est pas en tout cas avec de telles attitudes que l’image des syndicats en Wallonie va s’améliorer…"

Plusieurs oeufs ont été balancés dans la façade du conseiller communal. ©D.R.

Olivier Destrebecq a contacté la police et a porté plainte.