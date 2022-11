La Louvière : elle frappe une policière après un regard trop insistant

Tout juste avant la période covid, Maude (prénom d’emprunt) était sortie dans le centre de La Louvière avec son ex-compagnon et quelques connaissances. A force de fréquenter les bars, l’alcool coulait à flots et la bande de jeunes ne semblait plus très sobre.

Les forces de l’ordre, de passage, contrôlaient les lieux afin d’éviter toute dégénérescence. Un échange de regard va alors donner un tout autre sens à la soirée. D’après Maude, une policière l’aurait fixé intensément pendant un long laps de temps. "Avez-vous un problème à me regarder de cette manière ?", a-t-elle rétorqué à la policière.

Rapidement, Maud s’est montrée agressive. Elle a d’ailleurs proféré des grossièretés et toutes sortes de noms d’oiseaux avant de se jeter sur l’inspectrice pour lui porter des coups violents.

Condamnée pour ces faits, la jeune femme a interjeté appel à son jugement. "Ce n’est pas dans mon habitude de me comporter de cette façon. Pour ma part, je n’étais pas excessivement sous l’influence de l’alcool. Certes, j’avais quelques verres dans le nez mais sans plus", a-t-elle précisé.

Emmenée au commissariat, la prévenue avait déjà tenu à s’excuser auprès de l’inspectrice."Je ne sais vraiment pas ce qu’il s’est passé dans ma tête. Je n’ai jamais eu de problème avec la justice. D’ailleurs, j’ai toujours respecté leur travail. Après un tel événement, on n’est plus pareil".

Ne possédant aucun antécédent judiciaire et actuellement étudiante pour devenir éducatrice, Maude risque une peine de travail. L’avocat de la défense qui souhaite que le casier de sa cliente reste vierge, a également sollicité une peine de travail ou une suspension du prononcé. L’arrêt sera prononcé le 7 décembre prochain.