Accueil Régions Centre Le zoning de Feluy sera bloqué jusqu’à jeudi matin : "cette action n’est qu’un début !" (Vidéo) Les syndicats ont fait en sorte qu’aucun camion ne puisse accéder au site en en bloquant les différents accès. Thomas Donfut Les militants bloquent les accès au site de total Feluy depuis ce mardi soir et ils resteront jusqu'à jeudi matin. ©Thomas Donfut

Comme un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, la grogne contre la situation actuelle est bien présente parmi les militants des différents syndicats présents Chaussée de la Résistance à Feluy où ils bloquaient l’accès au zoning et notamment à l'usine de total Feluy. L’accès via la route Baccara était également bloqué. "Les raisons pour lesquelles il est nécessaire de manifester notre mécontentement sont multiples", nous a confié Enzo Maragliano, délégué CNE à Total Feluy. "L’accord interprofessionnel...