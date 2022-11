La crèche communale L’Eveil à Seneffe s’agrandit

Obtenir une place en crèche est devenu un véritable chemin du combattant pour les parents. Les listes d’attente peuvent être très longues. Dans le cadre du plan Butterfly (Réforme des milieux d’accueil), la Commune de Seneffe a introduit auprès de l’ONE une demande d’intention d’augmentation de capacité pour la crèche communale “L’Eveil” de 30 à 35 enfants. "Cette demande a été acceptée et nous avons effectué les aménagements nécessaires qui nous permettront d’accueillir 5 enfants supplémentaires", nous a confié Muriel Donnay, échevine de la Petite Enfance. "Cet agrandissement va nous permettre d’engager deux nouvelles puéricultrices dont une subsidiée. L’autre, qui travaillera à 3/4 temps, sera à la charge de la commune. Il nous restera quelques travaux à faire pour aménager une salle de repos pour les puéricultrices digne de ce nom."

Divers travaux (changement du revêtement du sol, réfection des peintures, réaménagement des dortoirs, etc) ont donc été entrepris lors des congés annuels de la crèche pour pouvoir accueillir trois sections distinctes, ce qui n’était pas possible auparavant : une pour les 0-13 mois une pour les moyens entre 13 et 22 mois et une pour les plus grands.

Historiquement, la commune de Seneffe a toujours mené une politique dynamique en matière d’accueil de la petite enfance. "Seneffe possède le taux le plus élevé de la région du Centre en matière d’accueil à la petite enfance par rapport à la population avec 62 %", rappelle l’échevine.

Outre la crèche communale située à Feluy, une autre crèche subsidiée est implantée à Seneffe et, actuellement, trois milieux de co-accueil soutenus par la commune sont implantés sur l’entité. "Ces derniers sont destinés à devenir des milieux d’accueil à proprement parler de manière à améliorer le statut des puéricultrices. Nous mettons des locaux à leur disposition et entretenons ces derniers, ce qui constitue déjà un point positif pour elles."

Deux nouveaux milieux d’accueil sont ainsi prévus à se créer dans les prochains mois. "L’évolution démographique de Seneffe fait que ces milieux d’accueil sont nécessaires pour que les Seneffois puissent se sentir bien ici."