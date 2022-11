La Louvière : La Ribambelle des Mots va se transformer en ludothèque géante

Seul ou en famille, il y aura des jeux pour tous les âges ce dimanche après-midi et pour tous les goûts. L’occasion de découvrir les jeux sélectionnés pour le Prix Jokers, pour le Label Ludo, des jeux coups de coeur de vos ludothécaires-bibliothécaires. "Le Prix Jokers est un événement belge", indique un communiqué du réseau de bibliothèques louviéroise. "Des boutiques indépendantes établissent une sélection de jeux familiaux répartis en différentes catégories en fonction de l’âge du public ou d’une thématique particulière. Le public est appelé à voter."

Un éveil au vote, c’est ce qu’a offert le projet « Des Ribambelliens citoyens ». Pendant le mois d’octobre, la Ribambelle a reçu les classes (de la 1ère primaire à la 4ème primaire). Les enfants ont été amenés à voter pour des jeux (et des livres pour le Prix Versele). Au programme : jouer, écouter, discuter, voter, élire.

Le Label Ludo, pour sa part, est une organisation de Ludo asbl avec le soutien de Ludéo en partenariat avec les Ludothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Yapaka

Parmi la sélection annuelle, les finalistes sont testés par le public en ludothèques et lors des événements ludiques entre la fin de l’été et les Rencontres Jeu T’aime en novembre. Le jeu finaliste le plus plébiscité est sacré label LUDO à la veille de la Saint-Nicolas !

Rendez-vous ce dimanche de 14 à 18h à la Ribambelle des Mots, rue du Rêve d'Or8 à La Louvière. Infos au 064/312 409. Arrivée libre.