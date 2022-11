L’enseignement communal seneffois met le numérique en avant : "75 % des classes sont équipées"

Depuis de nombreuses années, l’informatique est devenue un outil incontournable dans l’enseignement moderne. Écrans interactifs, tablettes qui remplacent peu à peu les cahiers d’écriture, les innovations sont nombreuses dans ce domaine.

La commune de Seneffe n’a pas loupé le train de cette évolution et mise beaucoup sur le numérique et ce depuis longtemps déjà. "La commune de Seneffe était l’une des pionnières à développer des cours d’initiation à l’informatique", indique un communiqué de la commune. "Ainsi, depuis 2006, l’ensemble des classes de primaire bénéficient d’une heure de cours à l’apprentissage du numérique par semaine dispensés par des animateurs spécialisés."

La commune s’est en suite inscrite à plusieurs projets auprès du SPW pour améliorer encore plus sa connectivité. "Ces projets visent à impulser les usages innovants des Technologies de l’information et de la Communication au bénéfice de l’éducation. Le Pouvoir Organisateur est également très attentif à l’intégration des enfants à besoins spécifiques et met ainsi à leur disposition des tablettes leur permettant de suivre et d’interagir avec le professeur et les autres élèves. Dans la continuité de son évolution technologique, le PO de Seneffe a décidé d’équiper progressivement de tableaux interactifs la totalité des classes de maternelle et de primaire."

À ce jour, on parle de 75 % des classes. "Nous restons également attentifs au changement technologique et pour cela, nous remplaçons au fur et à mesure les tableaux blancs interactifs, amenés à disparaître, par des TV interactives. Dans les 5 écoles communales, ce matériel technologique est utilisé dans la totalité des classes de primaire. En maternelle, il sert principalement à l’apprentissage d’une seconde langue ou comme support visuel."

De plus, la Commune de Seneffe recycle régulièrement son parc informatique. Les anciens ordinateurs de l’administration sont ainsi reconditionnés par le service Informatique et mis à disposition des établissements scolaires et/ou des associations style AMO (Aide en milieu ouvert), école des devoirs,…