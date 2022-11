Ruée sur les panneaux photovoltaïques dans le Centre : "certains clients doivent patienter jusqu’à la fin 2023 pour leur nouvelle installation"

La crise énergétique actuelle nous fait tous réfléchir aux différents gestes que nous pouvons poser au quotidien pour diminuer nos factures. Bien veiller à éteindre toutes les lampes inutilisées ou débrancher les appareils lorsqu’ils sont éteints font partie des gestes de base. Mais pour ceux qui ont les moyens, des gestes plus forts peuvent être posés comme le renforcement de l’isolation ou l’installation d’une pompe à chaleur par exemple. Mais la solution des panneaux photovoltaïques reste encore celle qui est la plus évidente. "Après la fin des certificats verts il y a quelques années, les gens ont laissé tomber quelque peu les panneaux photovoltaïques et les faillites d’installateurs se sont multipliées", nous explique Arnaud Bailly, administrateur de la société FinEnergy, basée à Seneffe, qui propose des solutions de financement en énergies renouvelables pour les sociétés mais aussi pour les particuliers. "Depuis quelques années cela dit, le secteur va mieux et depuis quelques mois et la crise énergétique qui émerge, c’est le boum complet. Certains nouveaux clients doivent patienter jusqu’à la fin 2023 pour que leur installation soit réalisée."

Pire, Arnaud Bailly a déjà connu le cas en Belgique, une autre crise, sanitaire celle-là, perturbe le marché. "Certains composants de l’onduleur, l’appareil qui transforme le courant continu en courant alternatif, sont en rupture de stock. Il arrive que des panneaux soient installés sans onduleur et donc, soient inutilisables ! C’est un peu comme si on vous livrait votre nouvelle voiture mais sans volant…"

Mais pour les particuliers qui voudraient se lancer dans le photovoltaïque, le temps presse. "En effet, sans trop aller dans le détail, dès le premier janvier 2024, les règles en matière de redistribution de l’électricité produite vont changer au désavantage des particuliers et donc les gens veulent absolument que leurs installations soient réalisées avant cette date fatidique. Les installateurs, de leur côté, sont débordés. La situation pourrait évoluer si de nouveaux entrepreneurs se lançaient dans le placement de panneaux photovoltaïques mais beaucoup craignent encore la crise d’il y a quelques années lorsque les certificats verts pour les particuliers ont disparu."