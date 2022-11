Boucle du Hainaut : le dossier abordé au conseil communal d’Écaussinnes

Ce lundi, le projet de ligne à haute tension Boucle du Hainaut fera à nouveau débat à Écaussinnes. Arnaud De Laever, conseiller communal Ensemble, interpellera en effet le conseil communal afin de faire le point sur le dossier et réclamer des précisions quant aux échanges qui sont intervenus avec le cabinet du ministre de l’aménagement du territoire, Willy Borsus (MR) ces dernières semaines.

En effet, face à la fronde locale organisée contre ce dossier polémique, le ministre a décidé de faire réaliser une contre-expertise. À ce stade, ce dernier n’a pas encore pris position sur cette phase cruciale de la procédure. Les citoyens d’Écaussinnes et plus globalement de toutes les communes concernées par le projet espèrent beaucoup de cette contre-expertise.

Pour rappel, Elia, le gestionnaire belge du réseau de transport d’électricité à haute tension, a déposé auprès du Service Public de Wallonie (SPW) une demande de modification du Plan de secteur en vue de l’inscription du tracé d’une toute nouvelle ligne à très haute tension reliant Avelgem à Courcelles. Long de 86 km, ce projet de ligne à très haute tension (380 000 V) traverserait le territoire d’une douzaine de communes hennuyères.

“Malgré les réductions de publicité induites par les règles particulières édictées en période covid, l’enquête publique a généré plus de 22 000 réactions traduisant l’inquiétude et l’incompréhension de nombreux habitants face à l’ampleur inédite de ce projet et au choix d’ELIA de passer à travers tout, en total mépris des règles de base d’un bon aménagement du territoire et des engagements même de la Déclaration de Politique régionale wallonne qui prévoyait pour le projet “Boucle du Hainaut” de limiter “au maximum l’impact négatif sur les paysages et sur l’environnement”, estime le groupe Ensemble.

Les réactions citoyennes ont entraîné, dans chaque commune impactée par le projet de tracé, des votes – souvent unanimes – des conseils communaux pour demander le retrait du projet. “La prudence et vigilance sont d’autant plus à l’ordre du jour suite à l’annonce de Google visant à développer un futur data center à Ecaussinnes. Google est une entreprise énergivore. Il serait de ce fait intéressant d’avoir connaissance des exigences de l’entreprise américaine en matière énergétique", poursuit Sébastien Deschamps, chef de file du groupe Ensemble.

Les débats se tiendront ce lundi soir, au conseil communal.