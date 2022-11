Les Urban Youth Games débarquent à La Louvière : l’inclusion des jeunes par le sport

Les Urban Youth Games (UYG) se tiendront pour la première fois à La Louvière le vendredi 18 novembre 2022.

Au cours de cet événement sportif gratuit, 500 élèves de 5e et 6e primaires de l’enseignement général et spécialisé pourront découvrir et expérimenter différents sports, tout en apprenant les valeurs de l’inclusion.

Sous l’angle collaboratif, les enfants apprennent qu’en jouant et en pratiquant du sport tous ensemble, elles et ils peuvent obtenir davantage, notamment sur le plan humain.

Au programme : football (cécifoot et ÊKHÔ Sport), arts martiaux, badminton, escalade, gymnastique, tennis, poull ball et ultimate frisbee. "Transmettre les valeurs de l’inclusion, c’est une priorité pour la Ville de La Louvière", indique cette dernière dans un communiqué. "En apprenant aux adultes de demain le “vivre-ensemble”, le respect d’autrui et le dépassement de soi, la Ville contribue à construire une société où chaque jeune citoyen à sa place."

C’est ce vendredi toute la journée que les premiers Urban Youth Games louviérois se tiendront en présence notamment de Jacques Borlée, son fondateur.

L’événement est complètement gratuit pour les élèves et poursuit plusieurs objectifs : encourager les élèves à aller au-delà des préjugés et des différences, valoriser les comportements positifs grâce à des jeux collaboratifs, inspirer les jeunes à se dépasser grâce à la présence des ambassadeurs et ambassadrices à savoir des athlètes du top belge.