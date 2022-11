Fin de la taxe sur les égouts à Braine-le-Comte

La taxe sur les égouts va devenir de l’histoire ancienne pour les habitants de Braine-le-Comte. Le conseil communal de ce lundi a en effet voté à l’unanimité l’abrogation de cette taxe. Créée lorsque la ville était passée sous plan de gestion, elle ne sera désormais plus nécessaire en raison d’une réserve financière de plus de quatre millions d’euros, suffisante pour prendre en charge les éventuels coûts liés à la crise économique. Cette abrogation devrait permettre aux ménages d’économiser 65 euros par an.

Bien que la taxe sur les égouts soit abrogée, la majorité MR-PS a pensé à tout pour compenser ce manque à gagner. “La taxe avait été créée lorsque la ville est passée sous plan de gestion. C’est une taxe dite de solidarité puisque tous les citoyens ne sont pas égaux face à cette dernière. Elle a désormais bien vécu et permis de nombreux financements comme celui de notre hydrocureuse. Nous avons finalement décidé de l’abroger”, indique Maxime Daye, bourgmestre et échevin des Finances à Braine-le-Comte. “Malgré les multiples crises traversées, notre bonne gestion des finances communales nous permet d’assumer ce choix. Plus de quatre millions d’euros de réserve ont pu être mis de côté. Nous nous sommes donc dit que nous pouvions faire un geste envers les citoyens. ”

Pour parvenir à un fond de réserve de plus de quatre millions d’euros, la ville de Braine-le-Comte a pu compter sur la bonne volonté de citoyens qui n’ont pas bénéficié de petits cadeaux contrairement à ce qui se fait dans d’autres communes. “Nous n’avons pas fait de cadeau comme des chèques sport, culture ou autre comme cela se fait ailleurs. Cela nous a permis de mettre de l’argent de côté pour finalement aboutir à cette suppression de la taxe égout”, poursuit Maxime Daye.

Bien que la décision ait été prise par l’ensemble de la majorité MR-PS, les élus réformateurs ont tout de même dû batailler et apporter toute une série de garanties pour convaincre leurs homologues socialistes. “Personne n’aime les taxes mais elles sont tout de même nécessaires pour faire fonctionner une ville. Cette dernière doit assurer de nombreuses missions et assumer de nombreuses nouvelles charges en ces temps de transition numérique. Diminuer les rentrées d’argent est un choix qui peut donc surprendre. Le service financier de la ville nous a cependant apporté toutes les garanties grâce à son plan de gestion. Nous espérons pouvoir continuer à abroger d’autres taxes à l’avenir”, explique le groupe PS par l’intermédiaire de Michel Brancart.

Du côté des groupes Ecolo et Ensemble, cette abrogation est également perçue comme une bonne nouvelle pour les citoyens. Les deux groupes militaient en effet pour la suppression de cette taxe. Ils espèrent tout de même que les retombées économiques seront suffisamment élevées pour pallier ce manque à gagner.

Des réactions auxquelles le bourgmestre s’attendait. Il a tout de même tenu à rassurer les différents conseillers communaux. “Tout le monde souhaite que l’on abroge cette taxe mais se demande en même temps comment nous allons faire pour avoir de l’argent. Je pense que si nous proposons cette abrogation aujourd’hui c’est que cette décision a été mûrement réfléchie et débattue. Ces discussions ont finalement montré que nous avions la possibilité de le faire. Lorsque nous avions introduit cette taxe, elle était nécessaire. Je suis content, en tant qu’échevin des Finances, que notre mise en réserve et notre gestion de l’argent public a finalement permis de la supprimer”, conclut Maxime Daye.