Michaël Carpin (PS) ne veut pas de l'écran géant organisé par la Commune de Seneffe

Dès le 20 novembre, la Coupe du Monde au Qatar débutera avec de nombreuses polémiques dans ses bagages. Des polémiques sportives, éthiques et écologiques qui ressurgissent à tous les niveaux de pouvoir en Belgique. La preuve avec la décision de la commune de Seneffe d'organiser comme de coutume la diffusion des matches des Diables Rouges à l'espace culturel de la Samme.

Une décision qui n'enchante guère Michaël Carpin qui a interpellé le Collège sur ce qu'il considère comme un non-sens. "Hormis Braine-le-Comte et La Louvière, les autres communes de la CUC n'ont pas à strictement parler boycotté la Coupe du Monde au Qatar mais les événements prévus habituellement ont été annulés à la fois pour des raisons éthiques et écologiques", nous a confié le conseiller communal. "Il aurait été de bon ton que Seneffe fasse de même selon moi. Car cette Coupe du Monde est choquante sur de nombreux points. D'après Amnesty International, 6500 ouvriers auraient perdu la vie en construisant ces stades climatisés en plein désert..."

Pour Éric Jenet du groupe AC+, même son de cloche mais avec plus de modération. "Il est vrai que Seneffe aurait pu faire comme les autres communes avoisinantes mais elle a décidé de faire autrement", explique-t-il. "Selon moi, les préoccupations éthiques te écologiques auraient dû intervenir bien plus tôt et à des sphères bien plus hautes qu'au niveau communal, à quelques semaines de l'organisation de l'événement."

Face à cette interpellation, le Collège a réexpliqué pour quelles raisons il avait décidé d'organiser malgré tout l'événement. "Il n'y a pas que le sportif, l'éthique ou l'écologique qui compte... il y a aussi l'associatif et le bien-être social mis à mal par la crise sanitaire notamment", nous a indiqué Marie-Christine Duhoux, échevine des Fêtes et du Monde Associatif. "Lors des matches que nous diffuserons, ce seront des associations seneffoises qui tiendront le bar et je pense qu'elles auront bien besoin de quelques rentrées d'argent après ces mois difficiles. De plus, les gens ont plus que jamais besoin de recréer des liens sociaux entre eux en ce moment et je pense que les Diables Rouges peuvent leur offrir de bons moments."