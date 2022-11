Estinnes : le Chalet d’Hiver, clap première à l’Abbaye de Bonne-Espérance

L’année passée, l’événement avait été annulé à la toute dernière minute à cause des mesures sanitaires.

Cela aurait dû être la deuxième édition mais la crise sanitaire, qui reprenait de plus belle en novembre 2021, avait freiné les ardeurs de Laurent Cascione, organisateur de l’événement Le Chalet d’Hiver qui prendra donc ses quartiers pour la première fois sur le magnifique site de l’Abbaye de Bonne-Espérance à partir du 25 novembre prochain et jusqu’au 7 janvier. "On va continuer sur notre lancée de l’événement qu’on avait organisé au même endroit au printemps", explique Laurent Cascione, organisateur. "La principale différence, c’est que l’on va quitter le jardin botanique pour se placer à l’arrière avec une jolie vue que la basilique Notre-Dame."

Au programme de ces soirées apéritives qui se dérouleront sous un chapiteau chauffé, des DJ renommés mais aussi des repas d’exception notamment pour le réveillon de la Saint-Sylvestre avec le chef estinnois Pierre Kaisin. "Le dîner en lui-même aura lieu dans une salle de l’abbaye et la fête pourra continuer dans le chapiteau."

Un chapiteau de 300 m² qui sera chauffé. "On est en hiver et même si les gens viendront avec leur petite doudoune, je serai obligé de chauffer un minimum pour le confort mais aussi celui du personnel. Le coût que cela représente a été compris dans le budget total de l’événement."

Les organisateurs promettent en outre tous les week-ends une ambiance chaleureuse et chic avec bar à Gin Tonic, cocktails, Ruffus, Champagne et la présence de food trucks. "Tous les soirs, un DJ renommé comme Daddy K, Mademoiselle Luna ou DJ Cosmic seront de la partie pour mettre l’ambiance."

Durant les congés scolaires de fin décembre, le chalet sera investi par les Compagnons de l’Abbaye qui y organiseront leur marché de Noël.

Le Chalet d’Hiver sera ouvert tous les vendredis et samedis de 19h à 1h du matin. Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement.