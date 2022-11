La Louvière : les travaux de soutien du Pont Capitte ont commencé

Depuis de nombreuses années, le pont Capitte, axe essentiel de la mobilité entre Houdeng et La Louvière et qui enjambe le canal historique du Centre sur la Chaussée Houtart, est en mauvais état. Des travaux de soutien et de stabilisation sont nécessaires et des tripodes vont être installés sous le pont par le SPW.

Le temps nécessaire au travaux, la Ville d eLa Louvière a annoncé ce mercredi matin les mesures de circulation et de stationnement suivantes sont d'application.

La circulation, l'arrêt et le stationnement seront interdits chaussée Paul Houtart et rue Gustave Boël ainsi que sous le pont Capitte à savoir sur le chemin de halage et les voies de liaison entre les venelles.

Les accès aux venelles situées en contrebas du pont seront en outre interdites à la circulation, sauf circulation locale, et signalées voies sans issues au départ des carrefours formés avec la RN535.

De plus, a rue Hector Ameye sera signalée voie sans issue au départ du carrefour formé avec la rue du Tir. Seule une circulation locale sera admise jusque la limite de la zone en chantier le temps nécessaire à l'installation des tripodes.

Des déviations durant l'installation des tripodes ont été mises en place. via la rue du Tir et celle de la Grande Louvière.