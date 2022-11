Lidl à Houdeng : un centre de distribution de 117 000 m² à 75 millions d'euros qui mise sur la durabilité

Le nouveau centre de distribution de Lidl qui se situe dans le zoning de Garocentre, c’est 117 000 m² de superficie terrain, 15 500 m² de zone de réfrigération, une capacité de stockage de 30 000 palettes et l’expédition, dans 60 magasins Lidl du Hainaut, du Brabant Wallon et de Bruxelles, de 2500 palettes de marchandises par jour et 235 personnes dont 12 nouveaux emplois créés. Le tout pour un coût total de 75 millions d’euros.

Willy Borsus et Jacques Gobert ont inauguré le centre de distribution de La Louvière.

Un impressionnant espace de 117000 m².

Un investissement colossal qui implique aussi un aspect durable non négligeable avec notamment l’utilisation d’une éolienne et de panneaux solaires pour faire fonctionner une majeure partie du centre de distribution. "Notre centre de distribution de Marche-en-Famenne avait obtenu la note "excellent" au label Breeam en matière de durabilité mais celui-ci a obtenu la note "outstanding" qui se situe un cran plus haut", s’est réjoui Evan Lesage, directeur de l’immobilier de Lidl Belgique. "L’éolienne installée sur le site développe une puissance de 2,35 kw/h ce qui correspondrait à la consommation de 2500 ménages durant un an."

En plus de l’éolienne, des panneaux photovoltaïques ont été placés sur le toit du gigantesque hangar, 25 bornes électriques ont été installées dans le parking et une réelle politique de recyclage existe au sein du centre de distribution.

Le nouveau centre de distribution mise sur la durabilité. ©Thomas Donfut

Idéalement placé entre les axes autoroutiers de la E19 et la E42, le nouveau centre de distribution Lidl se veut un modèle de modernité et de durabilité. "Et pourquoi pas, un jour, emprunter la voie des eaux également pour l’acheminement des marchandises", a lancé Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière, aux responsables de Lidl Belgique venus inaugurer le site.

Un espace impressionnant. ©Thomas Donfut

Lui aussi, se réjouissait de l’installation de Lidl à La Louvière : "Lidl est une enseigne de référence dans le monde de la logistique et le fait qu’ils aient choisi La Louvière crédibilise le site de Garocentre et donne confiance à ses infrastructures. Au-delà de cela, il y a aussi des enjeux en termes d’emploi même si dans un premier, la grande majorité des employés viennent du centre de Courcelles. Mais les perspectives dans les années à venir, il pourrait y avoir de nouveaux emplois créés qui ne requièrent pas un niveau d’étude élevé."