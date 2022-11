Ecaussinnes : la redevance communale pour les demandes urbanistiques impactera désormais davantage les investisseurs

Il va y avoir du changement au niveau de la redevance communale à Ecaussinnes. Que les citoyens se rassurent, ils ne seront pas impactés puisque la mesure ne concerne que les promoteurs. Pour toutes demandes de certificat ou permis d’urbanisme, un montant sera en effet réclamé à ces derniers, que le permis soit octroyé ou pas. L’occasion pour la commune de faire contribuer beaucoup plus les investisseurs aux charges de la commune. Le montant de la redevance ne change quant à lui pas pour les citoyens.

“Lors du prochain conseil communal, nous allons modifier les règles sur la redevance communale pour les certificats et permis d’urbanisme”, confie Arnaud Guérard, échevin de l’Urbanisme à Ecaussinnes. “Pour les citoyens, ce coût restera identique. Nous allons, par contre, faire contribuer davantage les investisseurs. Lors de toutes demandes de certificat ou permis d’urbanisme, une redevance sera donc demandée aux promoteurs. Elle sera demandée que le permis soit octroyé ou non. Cela permettra de ne pas influencer notre décision finale. ”

Cette nouvelle réglementation en matière de redevance communale permettra à la commune de multiplier ses rentrées d’argent tout en n’impactant pas ses citoyens. Elle sera applicable de 2022 à 2025. Plusieurs raisons ont poussé la commune à prendre cette décision. Elle sera mise en place notamment pour faire face à l’augmentation substantielle des frais liés au traitement des dossiers d’urbanisme et à l’importance des frais engagés par l’administration communale dans le cadre de l’instruction des demandes relatives aux autorisations urbanistiques et environnementales pour l’organisation des enquêtes publiques et les envois par recommandé.

La commune était également soucieuse de faire contribuer l’ensemble de ces citoyens sur les coûts de procédure engagés lors de ce type de demande. La redevance sera donc due par la personne (physique ou morale) qui sollicite soit un certificat d’urbanisme, soit un permis d’urbanisme soit un permis d’urbanisme de régularisation.

Concrètement, la redevance pour un certificat d’urbanisme sera de 25 euros par parcelle ou de 75 euros en fonction du certificat demandé. Les permis demandant un délai de 30 jours coûteront 35 euros. Ceux demandant un délai de 70 à 75 jours reviendront à 50 euros et ceux demandant une enquête publique reviendront quant à eux à 75 euros. Tous ces montants seront majorés de 50 euros lorsque le permis comprendra un logement et 200 euros par logement lorsque la demande concernera la création de deux logements ou plus. Enfin, le montant d’un permis d’urbanisme de régularisation sera majoré de 200 euros par propriété contenant un logement ou moins et de 500 euros par propriété contenant deux logements et plus.