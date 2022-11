La Louvière : les rues Sylvain Guyaux et Gustave Boël en travaux toute la semaine prochaine

Les travaux se dérouleront entre le 21 et le 25 novembre et l’accès aux deux artères sera interdit.

Du 21 au 25 novembre prochain, des travaux importants de modification de l’infrastructure routière se tiendront rues Sylvain Guyaux et Gustave Boël. Ces travaux se dérouleront en deux phases.

Dès 7h du matin du 21 au 22 novembre, l’arrêt et le stationnement seront interdits (sauf véhicules de chantier), rue Sylvain Guyaux et rue Gustave Boël à La Louvière, soit dans le tronçon compris entre le giratoire du Bosquet et la rue Alfred Séverin. La circulation des conducteurs sera en outre interdite, rue Gustave Boël, au départ du carrefour formé avec la rue du Thiriau du Luc (carrefour non compris), vers la rue Sylvain Guyaux, jusqu’au giratoire du Bosquet

L’accès aux propriétés privées ne pourra se faire qu’avec l’accord du gestionnaire de chantier et en fonction de l’état d’avancement de la rénovation de la voirie, la vitesse sera limitée à 30km/h dans la zone en chantier et, en fonction des sous-phases, le sens interdit de circulation de la rue Alfred Séverin sera temporairement supprimé.

Cette même rue Alfred Séverin sera signalée voie sans issue au départ du carrefour formé avec la rue Anna Boch où seule une circulation locale sera admise jusqu’à la limite de la zone en chantier.

Par ailleurs, la rue Gustave Boël sera signalée voie sans issue au départ des carrefours formés avec la rue des Rivaux, la rue de la Closière, la rue du Thiriau du Luc et des feux lumineux tricolores de chantier seront installés en cycle fixe, rue Gustave Boël.

De plus, une déviation sera instaurée avec préavis, pour les conducteurs, au départ du carrefour formé par les rues des Rivaux, Gustave Boël, de la Grande Louvière, la chaussée Paul Houtart, via la rue des Rivaux, le boulevard Michel Debauque et le boulevard des Droits de l’Homme.

La phase deux des travaux se déroulera du 23 au 25 novembre. La circulation, l’arrêt et le stationnement seront alors interdits (sauf véhicules de chantier), rue Sylvain Guyaux et rue Gustave Boël à La Louvière, soit dans le tronçon compris entre le giratoire du Bosquet et la rue Alfred Séverin (carrefour compris).

Des déviations seront signalées pour les conducteurs, avec préavis, dans les deux sens de circulation, via la rue des Rivaux, le boulevard Michel Debauque, le boulevard des Droits de l’Homme.