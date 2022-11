La Ville de La Louvière lance un appel à la participation au Banquet de la Louve

L’événement aurait dû avoir lieu il y a deux ans mais, pandémie oblige, il a été reporté. Les louviérois sont appelés à participer directement à cette œuvre, une table de banquet d’une longueur de 10 mètres, qui sera réalisée en collaboration étroite avec 70 citoyens, toutes générations et origines confondues.

Autour de la question “Qu’est-ce que La Louvière pour vous ? ”, de thématiques et d’images évocatrices de la cité des Loups, les participants devront créer et peindre “leur” assiette sur les carrelages en céramique de la table. Des assiettes qui dialogueront entre elles autour d’un élément connecteur : le canal. Une fois terminée, l’œuvre-table sera installée dans l’espace public et sera amenée à être déplacée et appropriée par les Louviérois. Chacun pourra, selon son envie, venir s’y attabler, penser, manger, regarder, s’asseoir, découvrir et partager un moment en famille, entre amis, faire de nouvelles rencontres…

Parallèlement à cette création, une capsule temporelle sera mise en place, comprenant un service de vaisselle à ouvrir dans 50 ans. L’inauguration est prévue le 13 mai 2023, lors de la Journée mondiale du louviérois.

7 groupes, 7 ateliers

"Le Banquet de la Louve, c’est une belle aventure humaine et artistique qui permettra aux citoyens de se rencontrer, se raconter, peindre, dessiner, penser et écouter au fil de moments créatifs et conviviaux", indique un communiqué de la Ville.

Les ateliers seront organisés au musée Keramis, Place des Fours-Bouteilles 1, aux dates et heures suivantes :

Le mardi 24 janvier de 9h à 13h, le mercredi 25 janvier de 14h à 17h45, le Jeudi 26 janvier de 16h30 à 20h30, le vendredi 27 janvier de 14h à 17h45, le samedi 28 janvier de 10h à 14h, le Samedi 28 janvier de 14h à 17h45 et le dimanche 29 janvier de 14h à 17h45.

Pour s’inscrire (un seul atelier par personne/min. 16 ans) : 064 282 530 ou info@lemill.be

Aucun pré-requis artistique n’est nécessaire.