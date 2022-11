Le Chef de Corps de la police de La Louvière a effectué une mission d’audit au Bénin

Ces 15 derniers jours, Eddy Maillet ne se trouvait pas dans son habituel bureau de la rue de Baume. Il n’était cela dit pas non plus en vacances mais bien en mission au Bénin pour l’agence de développement du gouvernement fédéral belge ENABEL. Plus précisément encore, il se trouvait dans le nord de cette ancienne colonie française d’Afrique de l’Ouest. "Ma mission était, accompagné d’un collègue de la zone Sylle et Dendre, de faire un audit de 27 commissariats locaux pour essayer de cibler les problèmes qu’ils peuvent rencontrer au jour le jour", explique Eddy Maillet qui se rendait au Bénin pour la première fois. "L’idée n’était pas de faire une inspection mais plutôt de faire le point sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas."

Au Bénin, Eddy Maillet a pu mettre le doigt sur toute une série de dysfonctionnements souvent liés aux coutumes locales. "Au Bénin, chaque village ou entité possède son propre roi. Parfois, voire souvent, les citoyens qui rencontrent un problème préfèrent passer par leur roi plutôt que par la police pour les relayer ce qui peut parfois poser des soucis judiciaires. Du point de vue de la communication, il y a également de gros problèmes car il n’y a pas de système de radio. Toutes les communications passent par des GSM ou des applications. Or, en cas d’attaque terroriste, ce qui est possible vu la proximité avec le Nigéria, un des pays les plus corrompus d’Afrique, la première chose qui sera visée sera les antennes de communication."

Certains commissariats n’ont ni eau, ni électricité… "Et certains d’entre eux n’ont même pas un véhicule de service. Le port d’arme là-bas est systématique, même lorsque l’agent est au repos. Pour eux, leur arme est la chose la plus importante, ils ne la quittent jamais. Mais de façon très surprenante, ils n’en prennent pas vraiment soin. Non pas par négligence mais bien par manque de moyens. Car ils n’ont que peu de munitions et ne les gaspillent que très rarement même pour s’entraîner alors qu’en Belgique, pour ne citer que cette comparaison, c’est obligatoire plusieurs fois par an."

Autre différence notable par rapport à l’Europe, le statut des policiers. "On n’a pas reçu de données salariales exactes pour les policiers mais certaines conditions de travail sont éloquentes. Par exemple, à Cotonou, une des plus grosses villes du pays, pour sécuriser un carrefour, au lieu de mettre un système de feu rouge, ce sont des agents qui régulent la circulation 24h/24. Ils sont trois en tout à se partager l’horaire et ils doivent toujours être au moins deux."

À la fin de sons séjour, Eddy Maillet a établi un rapport détaillé de ses observations. "Après ils en font ce qu’ils veulent mais l’idée est d’améliorer les choses à la fois pour les policiers et les citoyens."