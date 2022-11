Les Binchois de Mister Cover visent le sold-out à Forest National

Pour célébrer leurs 20 ans en beauté, le plus célèbre des groupes binchois s’est invité à Forest-National pour un concert mémorable qui se déroulera ce samedi. Un concert durant lequel la bande à Nicolas Dieu revisitera son répertoire des 20 dernières années. "Pour le moment, le concert est rempli à 94 % mais on vise le sold-out !", nous a confié le chanteur du groupe. "On va en mettre plein les yeux et les oreilles des spectateurs et le plus beau cadeau que pourrait nous faire notre public pour notre anniversaire, c’est de venir assister au spectacle. Acheter un ticket de concert de nos jours, c’est un véritable acte de militantisme mais qui nous permet à nous artistes, de vivre de notre passion."

Le temps d’une soirée, Mister Cover propose à son public de retrouver l’ambiance des années 80 et 90. "Dans cette période difficile, je pense que les gens ont besoin de se retrouver, de s’évader et c’est ce qu’on va leur proposer durant ce moment passé avec eux. Nous avons mis un prix d’entrée plancher pour ce concert car on sait quelles difficultés la population peut ressentir pour le moment. En venant nous voir, je pense que tout le monde pourra trouver son bonheur et puis, on n’a pas tous les jours vingt ans après tout…"

Ce samedi, les Binchois vont tenter de mettre le feu à Forest National. "On va fêter ça comme s’il s’agissait de notre tout dernier concert. On va la faire à la Bruce Springsteen avec un set de trois heures qui reprendra nos meilleures interprétations, un peu comme un best of de 20 ans. Cette soirée, on la voit comme un moment unique qu’on va partager avec notre public qu’on considère comme notre pote. On sera là pour mettre l’ambiance et essayer de laisser un souvenir mémorable dans leur imaginaire."

