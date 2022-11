Dix nouveaux radars préventifs installés à La Louvière

Avec ces 10 nouveaux radars préventifs, la police et la commune de La Louvière persévèrent dans la lutte contre la vitesse au volant. Aux différents radars répressifs mobiles installés dans la commune se rajoutent désormais 20 radars préventifs destinés à mettre en garde les automobilistes quant à leur vitesse. "Notre lutte contre la vitesse excessive continue", a communiqué la police de La Louvière. "Comme annoncé, le volet préventif est encore renforcé par l’installation de dix nouveaux radars préventifs. Avec les radars déjà installés au printemps cela monte à vingt les radars préventifs installés sur l’ensemble du territoire louviérois. La lutte contre la vitesse excessive est et reste l’une de nos priorités…"

Ces nouveaux radars ont été placés aux endroits suivants : rue de la Moussière, rue de la Tondrée, chemin du Wazoir (Zone 30), rue Four à Chaux (Zone 30), rue du Quéniaux, rue Amé Raulier, rue Duchâteau, rue du Hocquet, rue de la Flache (qui porte donc bien son nom, ndlr) et rue de la Petite Suisse.

Lutte contre l’usage du GSM au volant

Outre la lutte contre la vitesse, ces samedi 19 et dimanche 20 novembre, la Police Locale de La Louvière participe à une action contre la distraction au volant ciblant, entre autres, l’usage du GSM. "L’objectif : conscientiser et alerter les automobilistes face au danger des distractions lors de leur conduite. Pour rappel, les risques d’accident sont multipliés au minimum par 3 pour un appel, et par 10 pour l’envoi d’un message…"

Un conducteur averti en vaut deux.