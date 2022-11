Manage : 14 nouveaux membres du conseil communal des enfants ont prêté serment

Ce 17 novembre 2022, 14 jeunes conseillers de 5ème année primaire ont prêté serment devant le bourgmestre Bruno Pozzoni, à la salle du Foyer culturel.

Basé sur la citoyenneté, la démocratie et l’engagement, le Conseil regroupe chaque année des élèves de 5ème et 6ème années primaires des écoles de l’entité manageoise, tous réseaux confondus. "Ils sont élus démocratiquement tous les deux ans et deviennent les porte-parole de leur génération", a communiqué la commune de Manage. "Les enseignants ainsi que les parents ont également assisté à l’installation des nouveaux membres."

Tous les nouveaux conseillers ont prêté serment à tour de rôle et énoncé leurs projets et idées lors d’une prise de parole. “En faisant ce choix remarquable de s’investir pour la commune, vous prouvez que l’avenir appartient aux jeunes ! ” énonce l’Échevine-Présidente Kim D’Hauwer Pinon qui les accompagnera tout le long de leur mandat.

Durant leur mandat, les jeunes conseillers ont pour souhait d’améliorer l’infrastructure et la propreté de leur école, lutter contre le harcèlement, organiser des journées sportives, faire une collecte de vêtements et nourriture ou encore, simplement, de faire le bien autour de soi…

Une réunion aura lieu une fois par mois entre les enfants élus qui auront à nouveau l’occasion de débattre sur les sujets prononcés. "Le Service Extrascolaire a hâte d’encadrer ces jeunes dans leurs futurs projets qui divulguent tous des messages touchants, optimistes et surtout plein d’espoir", conclut le communiqué.