La Louvière : Le Dr Pietro Scillia est le nouveau directeur général du CHU Tivoli

À 55 ans, le Dr Pietro Scillia, radiologue de son état, devient directeur général du CHU Tivoli après avoir occupé le poste de directeur médical durant quatre ans. Une fonction qui ne sera pas de tout repos dans le contexte difficile actuel. "Reprendre ce poste à ce moment constitue effectivement un très gros défi", nous a confié celui qui a aussi été chef du service de radiologie au CHU Tivoli. "Le contexte économique et énergétique actuel succède à la crise sanitaire fait que la santé des hôpitaux n’est pas bonne pour le moment. L’avenir d’un hôpital tel que celui du Tivoli reste incertain. Il faudra rééquilibrer les comptes en prenant en considération les nouveaux paramètres énergétiques, tout en maintenant des soins de qualité pour les patients. Un hôpital n’est pas une entreprise et même si de l’argent y circule, nos bénéfices ne sont et ne peuvent pas être énormes. Dans les mois et années qui viennent, il nous faudra trouver un équilibre entre budget et projets indispensables au bon fonctionnement d’un hôpital."

L’avenir du Tivoli, c’est aussi le réseau Helora, et ce même si l’hôpital louviérois s’est retiré du projet de fusion avec le Groupe Jolimont et Ambroise Paré. "L’obligation par décret de créer des réseaux hospitaliers, c’est un fait mais parler de fusion, il est encore beaucoup trop tôt pour nous et beaucoup de paramètres restent à analyser. Nous ne sommes pas entrés dans ce projet, trop hâtif, ni dans celui de nouvel hôpital qui nous semble trop risqué sur un plan financier pour le moment. Mais il n’est pas impossible que la situation évolue à l’avenir."

En pleine mutation depuis plusieurs années, le site du Tivoli se veut de plus en plus moderne. "Normalement nous devrions pouvoir inaugurer une première partie de la nouvelle aile début 2023 avec un service d’urgences optimal et si tout va bien la deuxième partie en 2024. Il nous faudra aussi repenser l’ancien bâtiment du point de vue énergétique. Bâti dans les années 70, il n’est plus vraiment aux normes sur certains aspects."

En outre, le Dr Scillia est le premier directeur général du CHU Tivoli avec une formation médicale. "C’était une volonté du comité d’administration. Le projet de l’hôpital centré autour du patient et le fait que je possède des connaissances du terrain constituent selon moi de bonnes choses pour l’ensemble des soignants et, plus personnellement, me motivent pour relever ce défi."