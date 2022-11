Quant à elle, la commune d’Estinnes est la moins dense mais a connu la plus grande augmentation de population entre 2021 et 2022.

Manage et La Louvière sont les communes à la densité de population la plus élevée dans le Centre

Nous avons analysé commune par commune les chiffres démographiques livrés par le site de statistiques Statbel. En région du Centre, la population est restée stable puisqu’on compte 1169 habitants de plus par rapport à 2021.

C’est à Estinnes, commune la moins dense du Centre avec 108 habitants au kilomètre carré qu’on a connu la plus forte augmentation de population avec 105 nouveaux Estinnois en un an soit une augmentation de 1,34 %. Soit juste au-dessus de Manage qui continue son expansion avec 278 habitants en plus soit 1,18 % d’augmentation. Manage se classe ainsi deuxième du classement de la densité de population avec 1226 habitants par km².

Mais la commune la plus dense en termes de population, c’est bien La Louvière avec 1255 h./km². Les deux communes voisines que sont La Louvière et Manage sont ainsi loin devant Morlanwelz (943 h./km²), Chapelle-lez-Herlaimont (806) ou, encore plus loin, Binche (547).

Au-dessus d’Estinnes, en termes de densité de population, on retrouve Seneffe avec 180 habitants au kilomètre carré, Le Roeulx (201), Soignies (256), Braine-le-Comte (268) et Écaussinnes (325).

La commune de Soignies reste bien entendu la commune la plus grande de l’entité avec 111,3 kilomètres carré. Elle devance dans ce classement particulier Braine-le-Comte (84,9), Estinnes (73,3) et La Louvière (64,5).

De l’autre côté du classement, Chapelle-lez-Herlaimont, avec ses 18,2 kilomètres carré se situe juste en-dessous de Manage (19,4) et Morlanwelz (20,4).