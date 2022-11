20 ans de Mister Cover à Forest National : Quand les régions de Mons et du Centre enflamment la capitale (Photos et vidéos)

Une ambiance de dingue ! Le “bourdel”, comme disent les Montois ! Écrire que Forest National a connu une soirée “gargantuesque” ce samedi soir, ce serait un euphémisme ! La bande de Mister Cover y fêtait leur 20e anniversaire, dans une salle quasi comble ! Comble d’un public venant en grande partie des régions du Centre et de Mons-Borinage, d’où le groupe tient ses attaches.

Pour fêter leur anniversaire, la bande de Mister Cover a rempli un Forest National totalement galvanisé, pour un show déjanté et rempli de surprises. ©Tchoumi

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que le déplacement en valait clairement la peine. Outre un show des plus enivrants, enchaînant les titres avec une transition déconcertante, Mister Cover avait prévu une kyrielle de surprises, et notamment la présence de plusieurs artistes et animateurs.

Jean-Luc Fonck, du groupe Sttellla, dans un premier temps pour une reprise déjantée de Torremolinos, avec la Belgitude qu’on lui connaît et que l’on apprécie tant. Kevin Cools, le nouveau chanteur de Machiavel, et Montois de surcroît, était aussi aux côtés de Nicos Dieu, pour un envol magistral de Fly. Et pour s’assurer que le vol ne connaîtrait pas de perturbations climatiques, qui de mieux que Denis Collard, le monsieur météo de la RTBF pour réchauffer les cœurs…

Pour clôturer la divine réception, c’est un Freddy Tougaux tout en jambes qui a rejoint Mister Cover, en se déhanchant dans un style qu’on lui connaît, sur un titre que l’on pourrait croire produit sur mesure : La salsa du démon, entonnée par un public qui a terminé dans une farandole générale, ou plutôt nationale.

Et comme les quelque 8.000 personnes présentes (à peu de chose près) s’étaient tout de même réunies pour célébrer un anniversaire, le spectacle s’est terminé sur la découpe d’un gâteau, confectionné par un boulanger de Buvrinnes. L’artisan, un proche de Mister Cover, s’est par ailleurs inspiré de la générosité de la bande, en proposant un cupcake à TOUS les spectateurs, constituant très probablement une première dans la Capitale. Un tel coup, ça ne pouvait venir que de la région du Centre !

À n’en pas douter, ce 20e anniversaire aura marqué les esprits, tant des aficionados présents à Forest National que les téléspectateurs qui scrutaient le concert retransmis sur les réseaux de la RTBF. Avec une devise que Mister Cover aura, sans aucun doute, contribué à faire rayonner : “N’oubliez jamais d’être heureux”.