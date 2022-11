Accident de train à Morlanwelz: Infrabel acquitté, amende de 160.000 euros pour la SNCB

Infrabel et la SNCB étaient poursuivis pour coups et blessures involontaires et homicides involontaires ainsi que pour des préventions liées au bien-être au travail à la suite d'un double accident survenu en l'espace de quelques minutes à Morlanwelz et à Strépy-Bracquegnies (province de Hainaut). Le 27 novembre 2017, deux ouvriers d'Infrabel ont perdu la vie après avoir été percutés par une automotrice qui s'est détachée lors d'un remorquage.

Le ministère public avait requis des amendes de 35.000 euros pour la SNCB et de 30.000 euros pour Infrabel.