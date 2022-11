Le Centre Indigo à La Louvière en deuil suite au décès de Mélanie Delhaye : "c’était une personne rayonnante"

Ce dimanche matin, les auditeurs de Classic 21, de même que tous les membres de l’équipe du Centre Indigo, maison de jeunes à La Louvière, où elle travaillait ont appris la mauvaise nouvelle. Mélanie Delhaye, qui réveillait tous les week-ends les auditeurs de la chaîne rock de la RTBF et exerçait la fonction de responsable communication du Centre Indigo n’était plus. "Dès l’annonce de sa maladie, cela a porté un coup très dur pour toute l’équipe car on a très vite su que la tumeur dont elle était atteinte n’était pas opérable", nous a confié Laurent Wimlot, échevin et président de la maison de jeune. "Ce dimanche matin, on a tous appris la même chose à la radio et ça a été un nouveau coup de massue. Mélanie était une personne rayonnante, drôle, attachante, dynamique qui faisait l’unanimité partout où elle passait. C’est assurément une grande perte pour le Centre Indigo."

Mélanie, qui résidait à Buvrinnes, dans l’entité binchoise et était originaire de Strépy-Bracquegnies, collaborait au centre Indigo depuis de très nombreuses années. "Elle était vraiment un élément fédérateur. Partir comme ça, à 45 ans, on a beau dire mais ce n’est pas logique. Il en fallait du courage et de la détermination pour se lever, toujours de bonne humeur, tous les samedis et dimanches à 5h du matin pour réveiller les gens avec le sourire comme elle le faisait. Et parfois, lorsqu’il y avait un absent ou un malade, elle enchaînait et n’hésitait pas à le remplacer pour une journée marathon, parfois au détriment de sa vie familiale. Mais elle adorait son métier d’animatrice et était passionnée par le monde de la radio, ça c’est certain."

Ce dimanche, le Centre Indigo a posté sur le réseau Facebook un communiqué qui va dans le même sen que le sentiment partagé par son président. "C’est injuste et brutal de te perdre comme ça. Ta constante bienveillance, tes délicates attentions et tout ce que tu as apporté à tant de gens ne s’effaceront pas de nos mémoires, jamais", a indiqué le Centre Indigo. Ta voix n’a jamais laissé transparaître autre chose que du soleil et du bonheur, même quand certains moments de ta vie étaient difficiles, toi tu envoyais des rayons de joie et de rires. Ta famille Indigo te remercie pour tout ce que tu lui as apporté à travers toutes ces années, il n’y a pas de mots qui expriment ce que nous pouvons ressentir et le manque que tu vas laisser."

La rédaction de la DH/Les Sports Mons-Centre présente ses plus sincères condoléances à la famille de Mélanie Delhaye.