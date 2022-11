Un week-end de la Sainte-Catherine bien rempli au Roeulx

L’arbre sera à l’honneur dans les différentes communes de Belgique à l’occasion de la semaine qui lui est dédiée. La Ville du Roeulx n’y fait pas exception et s’est d’ailleurs engagée, depuis maintenant deux ans, dans l’appel à projet “Biodivercité”. Elle bénéficie dès lors d’un important subside lui permettant de financer des projets en faveur de la nature. Dans le cadre de la semaine de l’arbre, où cette année, la haie est à l’honneur, la Ville du Roeulx a prévu plusieurs activités pour les citoyens.

Le samedi 26 novembre, de 9h00 à 15h00, les citoyens sont invités à participer à une opération de plantation de haies pour petits fruits et fruits à coques à Gottignies. La plantation serait ouverte au public le samedi 26 novembre de 9h à 15h.

Cette plantation sera organisée et assistée par le service espace vert de la Ville, qui rappelle aux volontaires de bien s‘équiper (bêches, pelles, …) et qui une fois sur place, leur prodiguera les meilleurs conseils pour mener à bien ce projet.

Le lieu de la plantation se situe sur une portion du circuit de balade "passage à gué" entre la rue du Blanc Bocquet et le chemin agricole du Mont coupé.

Le dimanche 27 novembre, de 8h00 à 13h00, sur la Grand’Place, les citoyens peuvent bénéficier de la distribution. Les plantes indigènes pour la constitution d’une haie seront mises à l’honneur. Le cercle Horticole a également proposé d’être présent ce dimanche 27 novembre afin d’y tenir le stand d’information sur le compostage d’Hygea.

Enfin, dans le cadre de la Sainte Catherine et afin de souligner symboliquement l’arrivée d’un enfant, la Ville du Roeulx offre un arbre aux heureux parents. “Planter un arbre dans son jardin ou ailleurs, n’est pas anodin. Le voir grandir nous en apprend plus sur la vie et la nature qu’une encyclopédie. Parce que l’arbre symbolise les saisons et le cycle de la vie, il s’éveille, bourgeonne, resplendit en nous offrant des senteurs et des couleurs extraordinaires. Comme depuis maintenant 3 ans, nous profiterons de cette journée pour distribuer des arbres fruitiers "Pommier" demi-tige aux parents des 89 naissances en 2021”, conclut Virginie Kulawik, échevine au Roeulx.