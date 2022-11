La mobilité autour du Pont Capitte à La Louvière en question : "certains indépendants sont pénalisés aussi"

Depuis quelques jours, des portiques limitant la circulation aux véhicules de plus de 2,25 m sont installés des deux côtés du pont Capitte pour empêcher les véhicules de plus de 7,5 tonnes, hormis les transports en commun et les services de secours, de passer sur un pont fragilisé par le poids des nombreux véhicules qui le traversent depuis sa construction. Une mesure qui ne fait pas plaisir au conseiller MR Olivier Destrebecq qui va interpeller ce mardi soir le Collège lors du conseil communal. "La mesure est louable mais les grosses camionnettes ne peuvent plus non plus y circuler et certains indépendants sont pénalisés et doivent faire des détours pas possibles", indique le conseiller communal. "Que la route et que le pont soient de la responsabilité de la commune ou du SPW, ça, le citoyen n'en a rien à faire. Tout ce qui lui incombe, ce sont les problèmes de mobilité que cette mesure implique."

Les déviations mises en place posent également problème selon le conseiller. "Forcément, tous ces camions qui passent par des rues qui ne sont pas adaptées à la circulation des poids lourds vont poser problème un jour ou un autre. En effet, une fois qu’on aura dépensé de l’argent pour réparer ou remplacer le pont, il faudra certainement refaire d’autres rues…"

Contraint et forcé

Pour le bourgmestre, cette polémique n’en est pas une. "Nous avons été sommés par le SPW de prendre des mesures pour faire respecter celles prises en 2018 concernant la circulation des poids lourds sur le pont qui était fragilisé auquel cas le SPW menaçait de fermer ce pont, ce qui est inenvisageable", nous a confié Jacques Gobert. "Ce n’est pas nous qui avons décidé de la hauteur de ces portiques mobiles mais bien le SPW. Nous voulions placer des gabarits de chaque côté du pont pour que les conducteurs puissent se rendre compte directement que cela pouvait ou pas passer mais cela nous a été refusé."

Quant à l’état des rues de la Grande Louvière et du Tir qui sont utilisées pour les déviations, le débat n’existe pas pour le bourgmestre. "Dès la déclaration de la vétusté du pont par le SPW, nous avons organisé une réunion citoyenne avec les riverains impactés et nous avons effectué le nécessaire pour que ces rues soient refaites en prévision des déviations."

Actuellement, le SPW est en train de consolider le pont en plaçant des étançons de chaque côté sous le pont pour renforcer sa solidité. La construction d’un nouveau pont est sur la table mais ce ne serait pas encore pour tout de suite, le SPW devant encore rentrer son permis. Durant les travaux de construction du nouveau pont, un autre, provisoire celui-là, sera installé au-dessus du canal.