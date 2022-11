Les Cuisines Dovy débarquent à Binche : le célèbre cuisiniste va engager 8 personnes

"Cuisine Doooovy", tout le monde a en tête le célèbre slogan de Donald Muyle. Une rengaine que les habitants de la région du Centre vont prochainement avoir en tête aussi puisque le célèbre cuisiniste va ouvrir, prochainement à Binche, sa 38e succursale, la 13e en Wallonie. Ce alors que des magasins similaires existent déjà à Gerpinnes et à Jemappes.

Le futur showroom, dont la construction a débuté il y a peu de temps et qui sera d’une surface de 1250m², est situé sur la route de Charleroi, un peu plus loin que le Colruyt et de la pompe Shell sur le territoire d’Epinois. "Nous cherchons toujours le meilleur emplacement pour nos magasins et il nous semblait que Binche répondait à nos critères", nous a expliqué Mario Muyle des Cuisines Dovy.

Si l’ouverture est prévue pour la mi-2023, le recrutement des huit personnes, quatre vendeurs dont un gérant et quatre installateurs, a déjà débuté. "Les personnes sélectionnées seront envoyées dans d’autres succursales le temps que le magasin binchois ouvre ses portes."

Il y a quelques jours à peine, le groupe roularien ouvrait son premier showroom en France et, plus précisément, à Lille. "Nous allons voir ce que ça donne mais il se pourrait que d’autres ouvertures suivent…"

Dovy, c’est 42 ans d’expérience dans le monde de la cuisine et un acteur majeur dans le secteur des cuisinistes en Belgique avec 37 magasins en Belgique et donc désormais en France, une usine de 55 000 m² à Roulers et 650 employés. C’est dire si l’arrivée à Binche de cette entreprise n’est pas à prendre à la légère.

Pour postuler à un des emplois vacants, notamment pour la succursale de Binche, rendez-vous sur le site Internet de Dovy.