Mons-Centre : pas d'éclairage public la nuit, une aubaine pour les astronomes

Si vous êtes déjà sorti de chez vous après minuit depuis le 1er novembre, vous avez probablement constaté, en levant les yeux, un phénomène inédit pourtant présent de manière constante sans qu'on s'en rende forcément compte en temps normal : on peut observer beaucoup plus d'étoiles qu'auparavant.

Pour Francesco Lo Bue et les autres astronomes, la coupure de l'éclairage public après minuit constitue une aubaine. ©UMons

La raison de ce changement est facile à trouver. Il s'agit de la décision de la part de nombreuses communes wallonnes, dont celles de la Communauté Urbaine du Centre, d'éteindre l'éclairage public entre minuit et 5 heures du matin. "La nuit, nos yeux ont la capacité de s'adapter à l'obscurité, un peu comme le diaphragme d'un appareil photo, mais l'éclairage constant des rues empêche la vision des étoiles", nous explique Francesco Lo Bue, physicien et président du club d'astronomie de l'UMons. "En fait, l'éclairage public se reflète dans les nuages qui bloquent la vision des étoiles. En ville, lorsque l'éclairage public est allumé, on ne voit quasiment pas d'étoiles à cause de cette pollution visuelle qui nous éblouit."

Il faut aller dans le désert ou dans des endroits similaires pour pouvoir observer les étoiles sans télescope. "Dans des endroits non pollués par les lumières de la ville, on peut observer plus de 3000 étoiles mais en ville, on en aperçoit six ou sept maximum."

Donc, depuis le 1er novembre, même sans appareil sophistiqué, on peut mieux apercevoir les étoiles. "Pas besoin de télescope, de nos jours, il suffit d'une bonne application sur un smartphone comme, par exemple, Stellarium, et vous pouvez observer les constellations de manière convenable. Cette coupure, c'est une véritable aubaine pour les astronomes amateurs. Cela fait longtemps que la fédération des astronomes amateurs le demande mais il aura fallu une crise énergétique pour que cela se passe. Je comprends bien que dans le noir, la nuit, certaines personnes flippent un peu. Mais avec cette pollution visuelle qui nous aveugle constamment, c'est tout un pan de l'univers qui nous est masqué."

Pour le moment, Jupiter et Mars sont particulièrement bien visibles à l'oeil nu. À bon entendeur...