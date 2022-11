Binche – Estinnes : Le Gin de l’Abbaye, le nouveau produit de la Plus Oultre Distillery après le gin de Binche et la Bonespéreuse

Déjà papa du célèbre gin de Binche, Jérôme Urbain a rajouté un nouveau gin à sa famille de produits : le gin de l’Abbaye. Ce dernier, comme son nom l’indique, est le petit frère de la Bonespéreuse et le deuxième produit de la gamme qui met à l’honneur l’Abbaye de Bonne Espérance. "Ce gin est le fruit d’une longue réflexion", nous a confié Jérôme Urbain. "Après le succès de départ de la Bonespéreuse qui se confirme ces derniers mois, nous cherchions un deuxième produit à rajouter dans la gamme. On a tout d’abord essayé avec un arôme de pommes/poires produites dans le domaine qui, même s’il n’était pas mauvais, manquait d’originalité."

Les concepteurs se sont alors tournés vers… la framboise des bois qui donne au gin créé une originale teinte rosée. "On l’a associée à la poire et on a viré la pomme. Cela donne un gin facile à boire qui se dégustera facilement lors de tout bon apéro."

Côté girly

Le tout avec un petit côté girly assumé. "Au-delà de la couleur, les fruits choisis font que ce gin est plus facile à boire et ce même s’il a le même degré d’alcool que le Gin de Binche par exemple donc oui, il est peut-être plus accessible aux femmes. À la dégustation, on sent les deux goûts sans que cela choque. D’abord la poire au goût et au nez et ensuite la framboise des bois en fin de bouche ce qui donne un côté très agréable à boire."

Le Gin de l’Abbaye, embouteillé par un atelier protégé, arrivera dans les points de vente habituels à partir de ce lundi mais les plus impatients peuvent déjà le commander en ligne sur le site de la Plus Oultre Distillery. "On sera également présent lors des marchés de Noël de Binche et de… Bonne Espérance bien entendu."

À noter qu’une partie des bénéfices réalisés avec le Gin de l’Abbaye, comme c’est déjà le cas avec la Bonespéreuse, sera réservée à la restauration de l’Abbaye de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux.