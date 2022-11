François Desquesnes concernant la réparation de la N524 à Neufvilles : "ce dossier avance à un rythme d’escargot…"

Le député regrette le manque de considération du ministre Philippe Henry dans ce dossier et la lenteur de réaction.

Ce lundi après-midi, le Député wallon François Desquesnes (Les Engagés) a interpellé le Ministre Philippe HENRY (ECOLO) sur la “réunion importante” qu’il avait annoncée le 3 octobre dernier… Cette réunion devait rassembler toutes les parties intervenantes afin de planifier les travaux de réparation de la N524 et de répartir leur coût. "Le ministre a reconnu en séance que cette réunion promise il y a 6 semaines n’a toujours pas eu lieu", a indiqué le député dans un communiqué. "Voilà maintenant plus 17 mois qu’un effondrement du sol s’est produit sous la N524 à la sortie de Neufvilles, route de Montignies, engloutissant un tronçon complet de la route, des prairies et des arbres."

Un manque de réactivité qui agace François Desquesnes. "Comment le Ministre HENRY ose-t-il encore dire, 17 mois après l’effondrement de la route que l’urgence est relative par rapport à d’autres dossiers."

Pour le Député sonégien, “y a d’quo braire ! ”. "Il n’est pas normal qu’après 17 mois, il n’y ait toujours pas de cahier des charges. Selon le Ministre, la procédure de marché public devrait se tenir courant de l’année 2023… La conclusion est claire dans ce dossier : à ce rythme d’escargot, les travaux ne débuteront pas avant 2024 et jamais la route ne sera réparée sous cette législature ! C’est scandaleux pour toutes celles et tous ceux qui subissent des nuisances concrètes."

François Desquesnes a invité le Ministre à se rendre sur place : "Après 17 mois d’attente, la réparation de cette route régionale doit devenir une priorité !"