Le PTB louviérois veut le retour de la distribution des sacs-poubelles gratuits aux citoyens

Le SPW a envoyé récemment un courrier à la commune de La Louvière indiquant que les autorités communales avaient l’obligation de fournir un certain nombre de sacs gratuits aux citoyens. "Mais la commune de La Louvière ne le fait plus depuis cette année", a signifié Antoine Hermant (PTB) "Ce que nous demandons, c’est le retour de la distribution des sacs-poubelles gratuits et que la taxe poubelle n’augmente pas. Cette dernière est une taxe injuste car quel que soit le revenu du citoyen, sa taxe sera la même partout sur le territoire louviérois. C’est pourquoi nous demandons la mise en place d’une distribution des sacs-poubelles gratuits dans les plus brefs délais conformément à l’arrêté ministériel du gouvernement wallon."

Pour Laurent Wimlot, c''est le concept de gratuité qui pose problème. "En juin 2021, nous avons statué sur ces chèques ainsi que sur la taxe déchet des citoyens qui n’a pas augmenté et réservé des tarifs préférentiels aux personnes fragilisées", a indiqué l’échevin des Finances. "Le fait de ne pas augmenter cette taxe impliquait de ne plus distribuer de sacs à la population effectivement. Des sacs qui coûtent à la commune 430 000 euros sans compter les frais annexes à savoir par exemple l’impression et l’envoi des chèques donc on est loin de la gratuité. Le débat porté aujourd’hui par le PTB a été fait en juin 2021."

Et au bourgmestre de surenchérir sur les propos de son échevin. "Lorsque le PTB parle de gratuité des sacs pour les citoyens, en réalité, c’est un mensonge car il les paye via le coût-vérité."

Les deux autres groupes d’opposition rejettent également le retour de la distribution gratuite des sacs-poubelles. "On peut même aller plus loin", estime Olivier Destrebecq. "La commune a l’opportunité de baisser la taxe déchet pour l’année 2023 et descendre en-dessous des 100 % de coût-vérité et devrait le faire vu les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement."