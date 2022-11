60 000 bulbes de fleurs à cueillir plantés dans les différents cimetières de Chapelle-lez-Herlaimont ce jeudi

Les différents cimetières ainsi que quelques lieux publics de Chapelle-lez-Herlaimont seront bientôt fleuris. La société Natura Loci et son partenaire Verver Export se chargent en effet, ce jeudi, de planter 60 000 bulbes de fleurs qui seront disponibles à la cueillette d’ici le mois d’avril prochain. L’occasion pour les citoyens de s’y rendre pour se créer un petit bouquet avant de se recueillir sur la tombe d’un proche.

L’objectif de la société Natura Loci est avant tout de recréer du lien entre la population et la commune. “Notre premier objectif est d’apporter de la beauté dans les cimetières”, indique Michel Dereau, administrateur de Natura Loci. “Les fleurs à couper sont très jolies. Elles forment des bandes de toutes les couleurs qui apportent vraiment de l’esthétique aux cimetières. Le deuxième objectif concerne l’humanité et la spiritualité. Les fleurs vont fleurir aux alentours de la fête des Rameaux qui est un peu la deuxième fête des cimetières après la Toussaint. Cette fête a cependant des connotations plus positives que la Toussaint puisqu’elle se passe à une période où les jours se rallongent, il y a plus de lumière, les fleurs reviennent,… C’est également proche de la fête de Pâques qui est symbole de résurrection. Planter des fleurs permet donc de remettre à l’honneur cette fête. ”

En remettant la fête des Rameaux à l’honneur, la société Natura Loci tente également de faire revenir les jeunes dans les cimetières. “Les communes constatent que les jeunes ne vont plus dans les cimetières. Notre concept permet de les encourager à revenir sans attendre la Toussaint. Les cimetières disposant de fleurs à cueillir deviennent également des lieux de spiritualité et de marche dans lesquels les citoyens peuvent se recueillir ou simplement se ressourcer”, confie Miche Dereau.

Depuis plusieurs années maintenant, les communes souhaitent de plus en plus végétaliser leurs cimetières. Le travail de Michel et de ses équipes entre donc parfaitement dans cette philosophie. “En rajoutant ce genre de concept dans les cimetières, des liens sont recréés entre la population et le service espace vert ainsi que le collège communal. C’est en quelque sorte un cadeau que le collège fait à ses citoyens”, poursuit Michel Dereau. “Pour mettre en place ce service de plantes à cueillir, j’ai été en contact avec le responsable du service travaux de la commune qui a présenté le projet au collège. Ce dernier a finalement décidé de l’accepter. ”

Depuis 10 h ce matin, Michel et ses équipes parcourent donc les différents cimetières de l’entité chapelloise pour y planter les quelque 60 000 bulbes. Leur travail devrait se terminer dans l’après-midi. Tous ces efforts aboutiront au mois d’avril. “Pour planter ces 60 000 bulbes, nous sommes équipés d’une machine qui est très performante. Il s’agit en fait d’un tracteur qui est équipé d’une benne mécanique. Deux socles de charrue y sont ajoutés. Ils permettent de soulever les plaques de gazon. Les bulbes tombent alors sur le sol via un tapis roulant. La machine replaque ensuite le gazon sur la terre. Quand il n’y a pas de racines ni d’obstacles, le résultat est très convaincant”, explique-t-il.

Chapelle fait partie des communes précurseures en la matière puisque c’est la première en Belgique francophone à faire appel à cette technique. Natura Loci et Verver Export collaborent depuis cette année pour permettre aux cimetières de fleurir. Au-delà de ces projets, la société Natura Loci offre des solutions florales pour les Villes et communes. Elle propose aussi soit des compositions florales qui mélangent bulbes et plantes vivaces soit de fournir des semences de près fleuris.

À noter qu’en plus des cimetières de Chapelle, de Piéton et de Godarville, le hall des sports de Chapelle, le rond-point des Tchats et la cité de la Case bénéficieront également de ces fleurs à cueillir.