Un bus scolaire ravagé par les flammes a Strépy-Bracquegnies détruit deux autres véhicules : “je suis à la fois en colère et dégoûtée…” (Vidéo)

En tout, ce sont sept véhicules qui ont donc été touchés par cet incendie qui a mobilisé les pompiers de La Louvière aux alentours de minuit dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Les faits se sont produits sur un parking public au carrefour entre la rue Tombou et celle du Gouffre à Strépy-Bracquegnies, non loin des ascenseurs.

D’après les premiers éléments de l’enquête feu a tout d’abord pris dans le bus scolaire avant de se propager aux véhicules alentour dont celui de Géraldine qui était garé juste à côté. “Je suis à la fois en colère et dégoûtée…”, nous a confié la jeune femme. “Je travaille dans une station-service et impossible de m’y rendre sans véhicule, même pas un vélo. Elle n’était certes plus toute neuve mais elle roulait encore bien et venait de passer le contrôle technique avec succès. À l’intérieur, je n’avais laissé aucun objet de valeur si ce n’est la photo de mon papa décédé il y a 7 ans qui avait tout de même une certaine valeur sentimentale.”

Le feu a pris dans le bus scolaire avant de se propager aux véhicules alentours. ©Thomas Donfut

Les faits se sont produits aux alentours de minuit. “J’habite un peu plus loin dans la rue et j’ai vu par la fenêtre des volutes de fumées et les flammes mais lorsque je suis arrivée sur place, il était trop tard et il n’y avait plus rien à faire pour ma voiture ni celle de mon voisin. On a appelé les pompiers directement et le temps nous a paru des heures le temps qu’ils n’arrivent. Nous avions peur pour le garage de notre voisine qui se trouve juste à côté du bus. Il a été noirci par les flammes mais celles-ci ne l’ont pas atteint, heureusement.”

En tout, 7 véhicules ont été touchés par les flammes. ©Thomas Donfut

Pour Géraldine, l’origine de l’incendie ne fait pas de doute. “Vu la situation, c’est certainement criminel.”

Une hypothèse qui devra être confirmée par l’enquête en cours à la police de La Louvière qui a envoyé son P.V. au magistrat.

L’incident n’a heureusement pas fait de blessé.

Hasard ou coïncidence, à peu près au même moment, une BMW était en flammes à la rue Florian Coppée soit à deux pas de la rue Tombou. “Mais là, a priori, il s’agirait d’un incident électrique au niveau du siège chauffant d’après le rapport des agents”, nous a confié la police de La Louvière.