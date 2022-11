Le concours d’affiche du Carnaval de Binche s’ouvre au monde entier

Pour la première fois, les votes pour les affiches du prochain Carnaval de Binche seront possibles via Internet.

Après deux éditions annulées, il est inutile d’écrire que les Binchois attendent avec impatience de pouvoir revivre leur folklore de manière normale. S’il faudra encore patienter un peu pour entendre résonner les premiers tambours officiels, le concours d’affiche, ouvert pour la première fois aussi aux non-professionnels ou étudiant en graphisme, lance traditionnellement les festivités. “Sur les 140 inscriptions, nous avons reçu 65 projets valables”, explique Patrick Haumont, responsable de la communication pour la Ville de Binche. “Nous avons sélectionné 38 projets non pas en fonction de leur beauté mais bien selon les critères que nous avions imposés ou encore, selon des détails folkloriques qui ne convenaient pas.”

Pour la première fois cette année, le vote sera possible non seulement en vous rendant à l’office du Tourisme où les affiches sont exposées mais aussi sur Internet. “Nous serons vigilants quant aux personnes mal intentionnées qui voudront voter à de multiples reprises pour les affiches.”

38 affiches ont été sélectionnées au total. ©Thomas Donfut

Mais même si le vote du public est important, il ne sera pas décisif dans la décision prise. “Durant la phase de vote, les affiches seront également soumises à un jury composé de présidents de société, de membres du Collège et de l’administration. C’est à ce jury que reviendra la décision finale.”

Dès ce vendredi soir sur le site Internet de la Ville et ce samedi à l’Office du Tourisme, les votes seront ouverts et les citoyens du monde entier pourront voter pour leur affiche favorite et ce jusqu’au 18 décembre.

Pour la première fois, il sera possible de voter pour l'affiche via Internet. ©Thomas Donfut

L’affiche désignée sera dévoilée peu après la première répétition de batterie qui aura lieu le 8 janvier. Elle sera ensuite en vente à l’Office du Tourisme au prix de 5 euros (10 euros avec la signature de l’auteur).